Tallinn sünnituspealinnaks!

Tegusa inimese elukorraldus on muutunud väga kiireks. Lisaks kohustustele sotsiaalmeedias tuleb käia tööl ning ühitada see kõik pereeluga. Aega on vähe ning seetõttu võib inimese toitumine ja tervis jääda unarusse.

Õnneks on Eesti kõige edukam start-up-ettevõte Eat and Shit välja töötanud tõhusa toitumisäpi, mis aitab tervislikult toituda ja kannab hoolt selle eest, et ka kõik muud vajalikud toimingud saaksid õigeaegselt tehtud.