Tallinna tuleb esinema vokaalijumalanna Peruquois

Austraalia vokaalijumalanna Peruquois tuleb 5.oktoobril Vene Kultuurikeskuses uue programmiga "Armunud Naine".

Peruquois sügavat ja kaunist häält kuuldes tundub, et aeg peatub. Helilooja ja tekstikirjutajana väljendab ta kirglikult inimeseks olemist, igatsust armastuse allika ja täieliku ärkamise poole. Kriitikud on öelnud, et Peruquois hääles väljendub ürgse naiselikkuse heli hing.

Alustanud jazz muusikaga ning hiljem põimides põlisameeriklaste, klassikalise India, Lähis-Ida ja elekroonilisi helisid on ta jõudnud enda isikupärase stiilini.

Olles tuuritanud üle kogu maailma juba aastast 1997 näitab ta säravat valgust iga kuulaja hinge koduteele. Peruquois on selliste sügavate praktikate looja nagu "Vocal Yoga" ja "Vocal Tantra".