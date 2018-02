Tamara ja Riho Hütt: Rakvere jagu beebisid ja lummav klaas

Rein Sikk

Tütar Helenel ja poeg Henril on maailma kõige erilisemad vanemad.

Tütar, TÜ usuteaduskonna vilistlane Helene Toivanen on EELK Misjonikeskuse välismisjoni ja koolituste koordinaator ning abistab abikaasa Joonat Tartu Maarja kiriku taastamisel. On Tartu Soome koolis religiooniõpetaja. Kui Helene oma isa sünnipäeval koos Joonaga kuuma svingtantsuga esines, kõlas vaimustunud tantsurahva aplaus kaua.

Küsimusele “Mis teeb mu vanemad eriliseks?” vastas Helene nii: “Minu lapsepõlve maailmas on isa võlur ja ema võluri toimekas assistent. Isa silmades on salapärase muinasjutu aimdust, emal lustlikkust, tantsu ja tralli. Oleme kasvanud ühelt poolt väga turvalises keskkonnas, samas on meile antud palju vabadust ise maailma avastada ning julgustatud avaralt mõtlema. Imestan, kuidas vanemad tasakaalu reeglite ja vabaduse vahel nii hästi ära on tundnud. Vanemad on mulle eeskujuks mitmes asjas: nad on sotsiaalsed ja alati minemas kas mõnele kontserdile, etendusele, tantsutrenni, sportima või kinno; kunagi pole hilja hakata õppima uut pilli või alustada hoopis balletiga. Neil on sõpru maailma eri nurkades ja ma ei mäleta, et nad oleks kunagi millegi üle kurtnud või end liiga tõsiselt võtnud. Palju toredam on maha tantsida üks lennukas hetk “Luikede järvest” ja enda üle naerda!”

***

Poeg, Viljandi kultuuriakadeemia vilistlane, etenduskunstnik Henri Hütt on etenduskunstnike rühmituse MIMproject ridades osaline koguni Eesti 100. sünnipäevaks Estonias ooperi lavastamisel, rääkimata muudest tantsuetendustest. Ta on Baltikumi ja Skandinaavia kunstiülikoolide võrgustiku DAMA koordinaator. Henri on koos isa ja tema vitraažidega tantsuetenduse lavastanud, see kandis nime “Sfääri saared”. Mõndagi Riho klaasinäitust on saatnud Henri komponeeritud muusika.

Küsimusele “Mis teeb mu vanemad eriliseks?” vastas Henri nii: “Energiatel on reeglina seaduspärased liikumised: kuskil peab energia tekkima, et siis jälle vallanduda. Minu vanemate puhul on fenomenaalne, kuidas jagamise pool nii dominantselt muutumatu püsib ning seda nii koduses keskkonnas kui avalikus ruumis. Mis on see käivitav jõud ning kuidas tekib selline elujaatav energia? Mõlema elukutsed – klaasikunstnik ja ämmaemand – tegelevad ühiskonnale sära lisamisega, sellistest vahetustest saadav kontakt on hindamatu. Omamoodi asuvad Riho ja Tamara ametid praktilise ning poeetilise pooluse eri külgedel ning see on rikastav kombinatsioon. Samuti on tähelepanuväärne nende lõppematu uudishimu tegelda aktiivselt tantsuga, õppida muusikat, teha sporti ning mõtestada ja elada kaasa kultuuriruumis toimuvale. Kogu minu eluea vältel pole see energia hääbunud. Et nii ka jätkuks!”

Isa-ema aga ei jõua laste toimetamisi ära õhata: saada võimalust Estonias ooperit lavastada ja Tartus kirikut taastada, no mida enamat võiks hing ihata!