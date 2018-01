Tänane taliharjapäev murrab talve selgroo ja annab põhjust hernesuppi keeta

Taliharjapäeval laskvat suur must rähn metsas põrri, mis olevat esimene kevademärk. Foto: Siim Solman

Taliharjapäev alustab kalendripühade rida, mida on peetud talveharjaks (paavlipäev, tõnisepäev, küünlapäev) ja mille kohta arvati, et see päev murrab talve selgroo, et loomatoitu peab pool alles olema, et sellest päevast liigub aeg kevade suunas.