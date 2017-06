Tänavune kevad oli väga ilmalik

Sergei Kraana: Leiutati turvaline e-kiri * Maiberg muigab * Nitševood * Anekdoot * Karikatuur * Loosung

Juba aastaid on küberturvalisuse eksperdid muretsenud e-kirjadega seotud ohtude pärast, sest nii mõnelgi juhul võib kirja avamisega kaasneda viiruserünnak. Muret teeb ka see, et serverites varundatud e-kirjadele võivad ligi pääseda pahatahtlikud häkkerid, kes kirja sisu kurjasti ära kasutada tahavad.

Põlva sõltumatu instituudi küberprofessori Valdur Rindkere (OMG, WTF) sõnul on instituut e-kirjade turvalisuse probleemi lõplikult lahendanud.

“Töötasime välja spetsiaalse äpi, millega kirju kirjutades on need absoluutselt viirusekindlad,” selgitab professor. “Vajalikku riistvara saab osta kõikidest hästivarustatud kauplustest, samuti on saadaval tarkvara.”