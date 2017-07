Tänavusel lõõtspillipeol Harmoonika astuvad üles Eesti meistrid nii muusikas kui spordis

Juuli kolmandal laupäeval Põlva Intsikurmus toimuval rahvusvahelisel lõõtspillipeol Harmoonika astuvad lisaks Eesti parimatele lõõtspillimängijatele üles ka Eesti ühed parimad sportlased ja lauljad.

Seekordsel lõõtspillipeol Harmoonika teevad kaasa ka Põlva spordikuulsused. See pole kummaline, vaid ootuspärane. Sport ja muusika on ju oma olemuselt sarnased – mõlemad on mängulised. Nii teevadki peokavas kaasa üks maailmameister ja mitmed Eesti meistrid spordis ning Eesti meistrid pillimängus ja laulus. Kuidas hästitreenitud musklid ja lõõtsa sametine hääl kokku mängivad, saab näha juba 15. juulil Intsikurmus.

Nagu tavaks lõpetab peo simman, kus tantsuks mängib rahvusvaheline Eesti-Leedu muusikute koosseis.

Rahvusvaheline lõõtspillifestival Harmoonika toimub juba seitsmendat korda. Peole Intsikurmus eelnevad lõõtspillimeeste osalusel külaharmoonikad väiksemates kohtades Põlvamaal.