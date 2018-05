Targu Talita käsiraamat aitab võidelda kahjuritega

Kui aias ei ole veel lusitaania teetigu, siis sülitage kolm korda üle õla ning tehke kõik selleks, et ta sinna ei jõuaks. Kontrollige alati kõik taimed üle enne, kui need aeda istutate. Kui teetigu on juba otsapidi aeda jõudnud, siis polegi muud, kui neid järjepidevalt ära korjata ning loota, et tuleb väga käreda külmaga talv, mis ehk pisutki tema mune hävitab. Lusitaania teetigu on kollakat, oranžikat või tumepruuni värvi, teda kattev lima on kollane, meie kohalike nälkjate oma aga värvitu. Talvituvad nad munadena ning ka täiskasvanud isenditena lehekõdus või pinnases, kus neid ehk ainult väga karmid talved oma miinuskraadidega hävitada suudavad.

Keemilised vahendid

Paljude vabamüügis olevate preparaatide toimeaine on met­aldehüüd, selle toimel kaotavad teod ja nälkjad kehavedelikku, kuivavad ja surevad. Linnud graanuleid ei söö, kuid lemmikloomad tuleks hoida preparaati saanud kohast eemal, sest see on neile ja ka siilidele surmavalt ohtlik. Koerakesele piisab teelusikatäiest mürgist, et see talle saatuslikuks saaks.

Ohutum on raudfosfaadi baasil valmistatud preparaat, sest laguneb rauaks ja fosfaatideks, mis rikastavad pinnast. Nälkjad ja teod eelistavad graanuleid taimedele, neil tekib täiskõhutunne, nad lõpetavad toitumise ja lähevad oma peidukohtadesse surema. Graanulid puistake maapinnale varasel õhtul, kui nälkjad ja teod tulevad oma peidukohtadest välja ning on aktiivsed.

Vaenlase vastu taimedega

Sättige ilutaimede ning tarbepeenarde vahele taimi, mis tigudele ei meeldi. Peale selle, et nad on kasulikud, pakuvad taimed ka silmailu. Tigudele ei meeldi rosmariin, lavendel, mündid, nõmm-liivatee, koirohi, raudrohi, küüslauk, kurerehad, gladioolid, pune, apteegitill. Kui neid pole võimalik aias kasvatada, siis peletavalt mõjuvad ka sõnajalalehed, mis on taimede vahele pandud.

Küüslauk on aias asendamatu, purustage küüned ning valage vesi peale, laske 24 tundi seista ning kastke selle leotisega aiamaad. Tomati-, paprika-, baklažaanitaimede alla, mida nälkjad väga armastavad, võib puistata kuivatatud kõrvenõgest. Paigad, kuhu teod kogunevad, võib üle valada tomatilehtedest valmistatud taimevirtsaga. Kui tomatilehti veel napib, võib seda valmistada ka rabarberilehtedest. Ka soolikarohi, koirohi ja üheksavägine on abiks, sest peletavad teod eemale. Puistake neid salatipeenrale ning teiste mahlaste lehtedega taimede vahele. Kastke taimi varahommikul, et niiskus ei looks tigudele öiseks tegutsemiseks soodsaid tingimusi.

Lõksud

Peenarde vahele võib panna märja riidekaltsu, suure rabarberi- või kapsalehe, pappkasti või lauajupi. Päevakuumuse üleelamiseks kogunevad teod sinna alla. Ärge unustage neid sealt kokku koguda ning hävitada. Vastasel korral loote neile soodsa tingimuse kuuma suvepäeva üleelamiseks, et seejärel õhtuhämaruses maasikatega maiustama minna.

Samuti aitab tigusid eemal hoida see, kui nende lemmiktaimede ümber on krobelist materjali – kruusa, multši –, nii ei pääse nad vabalt liikuma. Kuigi kasutatud kohvipulber näib esmapilgul tarbetu, on aiapidajal rõõmu sellestki, et hoida eemale soovimatuid külalisi.

Tigude invasiooni vältimiseks puistake kohvipaks nende lemmiktaimede ümber, sest teraline pinnas kuivatab tigude kehavedelikku ning nad ei pääse enam nii hõlpsasti taimede lähedusse. Samuti muudavad puutuhk ning munakoorepuru tigude elutegevuse vaevarikkaks.