Targu Talita käsiraamat õpetab lihtsamaid ehitustöid aias

Valmis vundamendile tellismüüritise rajamisel on esimene töö telliste jaotuse leidmine. Selleks laotakse tellised kuivalt, ilma seguta müürile nii, et vuugid oleksid ühtlase suurusega ja vuukide laius jääks lubatud piiridesse.

Tiit Koha

Vertikaalvuugi soovitatav laius tellismüüritisel on 10 mm. Juhul kui tellised ei jaotu täpselt, tuleb need lõigata sobivasse pikkusesse. Ilusas, korrapärases müüritises tuleb vältida liiga lühikesi tükke ehk nn kutsikaid.

Nende vältimiseks kasutatakse kolmveerandkive. Tellismüüritis tuleb rajada nii, et kivid jääksid pool- või vähemalt veerandkiviseotisesse. See tähendab, et iga järgmise telliserea vertikaalvuugid oleksid alloleva telliserea vertikaalvuukide suhtes nihutatud vähemalt veerandi tellise pikkuse jagu.

Mördi laotamine müürile

Õigesti laotatud mördipeenar mõjutab oluliselt müüri lõppkvaliteeti ja samuti töö kiirust. Müüri horisontaalvuugi paksus on 10–15 mm.

Algajatel müüriladujatel juhtub tavaliselt, et segu pannakse müürile algul liiga palju ja paigaldatud kivile koputatakse niikaua haamriga peale, kuni ülemäärane segu on vuugist välja surutud. Sellisel ladumisviisil on oht, et liigse koputamise ja liiga tugevate haamrilöökidega tekitatakse tellistesse mikro­praod.

Ühtlaseks laotamiseks võetakse segukastist segu kellu servaga. Kogus peab olema selline, et laotamisel ei oleks vaja seda kelluotsaga piki müüritist liiga kaugele edasi liigutada. Seega võetakse kellu servale peaaegu valmis segupeenar. Kui segupeenar on müüritisele ühtlase kõrgusega ära laotatud, silutakse selle välimine serv kelluga üle nii, et täituvad kõik tühemikud, üleliigne segu lõigatakse ära.

Kellu on silumisel surutud vastu alumise telliserea serva ja seda hoitakse sellise nurga all, et segupeenra serv jääks peaaegu vertikaalne.

Vertikaalvuugi täitmiseks seguga võetakse tellis kätte ja pannakse mört selle otsale, tasandatakse sobiva paksusega peenraks ja silutakse kelluga segupeenra servad.