Tartu kunstnike “Teistmoodi” on väga päris

Meenub, kuidas ma islamiriigis hotelli ees istusin ja vaatasin mingile vastuvõtule tõttavaid, meie mõistes rikkaid paare. Mehed olid üsna igavad. Ja-jah, aga ka islaminaised pööravad oma musti rüüsid õmmeldes tähelepanu detailidele, kanga valikule, lõikele, sellele, kuidas kostüüm selja sirgeks ajab. Nüüd neid Markuse suuri naisi vaadates meenus see.

Argo Ingver

Näituse kuraator Margus Meinart saab mu kätte täpselt selle pealt, kui olen oma kotist välja võtnud diktofoni, et muljet kinnistada hiljem kirjutamiseks. Seisame Enn Põldroosi töö ees. Maaliline, poeetiline ja tark “Kõrva lugu”. Sellele kunstitööle on kirjutatud: “Liiga palju sõnu, toolide kriginat, hüüatusi, kolksatusi, samme, uste sulgumist. Olen elus (mingi sõna on maha kriipsutatud) kuulnud. Paljugi on jäänud kuulmata, mida pole öelnud. Vahel on ka öeldud. Mis on valgunud mööda. Palun selle pärast vabandust.”

Kui ma üsna hästi ei teaks, et Põldroos on vana mees juba, peaksin teda nooreks kunstimuutjaks ka täna. Kihvt! Põldroosi kõrval on Enn Praksi töö nimega “Surnud suislepp”. See on analoogfoto, lõuendil ja digiprint. On mõjuv raagus õunapuu, Tartumaal Tammistes selline veel olemas.

” See teeb tegelikult rõõmu, et kunsti ja kunstnikke nii palju on. Ka see, et viimasel ajal kunstis domineeriv installatiivsus üsna ootamatult sellel näitusel peavool ei ole.

Seda kirjutades mõtlen taas seostest. Mul on Raelas üks vana n-ö metsõunapuu, mida hoian. Olen ta haabade alt välja raiunud, risust ja mõnest kuivast oksast vabastanud. Ma ei tea ta liiginime, ei tea, kes ta istutas; äkki tõi õunaseemne mõni lind oma nokas. See õunapuu kasvab veel ja kuivab. Kunstniku suislepp Tartus teeb sedasama.

Valgustav kuraatorijutt

Selgub, et Tartu kunstnike aastanäituse kuraatoriks peab kandideerima. Niisama ei saa. Margus Meinart ütleb, et kirjutas Tartu kunstnike liidu üldkoosolekule, et kui ta osutub nende poolt valituks, siis tahaks näituse teha natuke teistmoodi. Üks tingimus peale selle, et Meinart palus kunstnikel näitusele pakkuda töid, mis erineksid nende tavapärasest loomingust, oli, et ei toodaks üle kahe töö. Nii ongi – valdavalt on igalt kunstnikult väljas üks töö. Mõnel erandina kaks. Koguarv on läbi aegade rekord – väljas on 132 kunstitööd.

Sirje Peterseni maal “Tõdemus”. Argo Ingver

Loe veel

“Ühel hetkel ei jätkunud mul valgusteid. Nagu näed, skulptuurid on liiga pimedas.” Kui kuraator sellele tähelepanu pööras, siis jah, nii on tõesti. Tartu kunstimajas ei jätku valgusteid. See teeb tegelikult rõõmu, et kunsti ja kunstnikke nii palju on. Ka see, et viimasel ajal kunstis domineeriv installatiivsus üsna ootamatult sellel näitusel peavool ei ole. Rohkem valgust!

Kuraator pakkus teema – “Teistmoodi” – , kuid kas kunstnikud suutsid siis üllatada?

“Ikka,” ütleb Meinart. “Näi­teks maalija Meiu Münt, kes on üsna kindla oma käekirjaga. Siin esineb ta aga hoopis, kuidas ta ise ütleb ... “Tõrvatud paadilauaga”. Väga maru. Mõte selles, et Tartu on suhteliselt väike. Meil on palju maalijaid, aga ikkagi on nii, et kui oled kümmekond aastat näitustel käinud, tunned enamiku käekirja järgi juba kaugelt ära. Üleskutsele olla teistmoodi reageeris tegelikult 20–30% kunstnikest.”

Küsin Margus Meinartilt, kas ta tegi oma valiku selle järgi, et väljas oleks vaid Tartu kunstnike liidu liikmete tööd. Vastuseks saan: ei. Töid esitatakse juba mitu aastat arvutis. Valija näeb neid esimest korda sealt. “Mina ei näe tööd enne, kui see on siin. Mõnes kodus isegi käisin vaatamas. Ma arvan, et olin heatahtlik valija. Aga heatahtlikkust piiravad ruum ja ruutmeetrid.”

Pildid saavad kokku

Margus Meinart ütleb ka, et talle ei meeldi tiitel “kuraator”. Ta ei hooli tähendusest (kuraator tähendab ka järelevalvajat, hooldajat), ütleb, et on kujundaja. Ja ei teinud seda ka üksi, vaid abilistega. Saadab isegi sõnumi, et loos kindlasti märgiksin Mait Leppikut, kelle osa selles, et väljas on just selline näitus ja niimoodi, on suur.

Esiplaanil Ingmar Šumani skulptuurid nimega “Sügavus”. Taustal Ilmar Kruusamäe maal “Talvitumine maailma otsal”. Argo Ingver

Küsin, kuidas pildid kõrvuti satuvad. “Vaatad formaati. Vaatad, mis seal peal on. Mis toonid on. Ma proovisin pildid niimoodi üles panna, et need üksteist pigem toetaks ja aitaks, ei tekitaks konflikti. Tunnen, et mul ei ole õigust lisada teostele midagi sellist, mida kunstnik sinna pole mõelnud.”

Kuidas ikkagi satuvad kõrvuti Imat Suumann ja Enn Põldroos?

“Palju on tegu juhusega. Laotan ju pildid siin laiali. Vaatan ja valin. Ma ei tunne pea pooli kunstnikest, kes siin väljas.”

Vaatan üle saali ja taas lummab mind maal, kus peal teatraalne punane klaver. See on Kalli Kalde maal. Seal on metsa ka, ja kuu on peal. Margus Meinart ütleb, et kunstnik saatis kaks tööd ja temal oli väga raske nende vahel valida.