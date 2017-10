Tartu tšekistid panid KGB pealikud Edasit lugema

Julgeolekukomitee Tartu osakonna ülem polkovnik Anti Talur kohtumas miitingulistega, teiste seas ka Eesti iseseisvuse eest võiteja, poliitvang Enn Tarto. On aasta 1990. Filmiarhiiv/Ain Protsin

Tänavu 160. aastapäeva tähistav Postimees (aastatel 1948–1990 Edasi) on ainus eestikeelne leht, milles ilmunut arutas NSV Liidu KGB kolleegium Moskvas. See on tänini jäänud saladuseks. Maaleht õnnitleb juubilari ja avab saladustelaeka.