Teadlaste sõnul on paarikümne aasta pärast Facebookis ülekaalus surnud inimeste kasutajakontod

Inimese surma korral tuleb lähedastel tänapäeval peale matuste ja kõikvõimaliku dokumentatsiooni korraldamise langetada veel üks oluline otsus: mida teha alles jäänud sotsiaalmeediakontoga?

Kevadel ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala lõpetanud Annika Maksimov kirjutaski oma bakalaureusetöö leinamisest Facebookis.

Facebook on tänapäeval leina väljendamiseks oluline koht. „Noorte inimeste jaoks ei ole enam mõtet matuseteadet ajalehte panna, sest see lihtsalt ei jõua noorteni,“ lausus Maksimov.

Uuringus osalenud pidasid positiivseks Facebooki kasutamist vestlus- ja mõttekaaslaste leidmiseks ning teiste leinajatega suhtlemiseks.

Oluline on ka küsimus, mis saab surnud inimese sotsiaalmeedia kontost edasi. Võimalusi on mitu. Kõige levinum lahendus on selle kontoga mitte midagi teha – pärast inimese surma jääb konto lihtsalt alles. Sellisel juhul on aga oht, et kontole murtakse sisse ja see võetakse üle.

„Ma ei tea, et see oleks praegu suur probleem Eestis, aga USA-s räägitakse juba miljonitest häkitud kontodest, mille alt on hakatud võõra inimese elu elama,“ rääkis Maksimov.

Surmatunnistuse esitamise korral võivad lähedased lasta konto ka kustutada. Lahkunu kontost võib aga teha hoopis mälestuslehekülje.

Maksimov nimetas sellise näitena kirjanik Margus Karu Facebooki lehte. Karu suri 2017. aasta juunis, kuid sõbrad postitavad tema lehele siiamaani. Ka sel kevadel autoõnnetuses hukkunud ajakirjanik Signe Lahteini konto on muudetud mälestusleheks.