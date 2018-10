Kui ümmarguse Maa rühma tekib ühel hetkel neljandik lapiku Maa uskujaid, hakkab neile rühma suuremast osast kaasamõtlejaid muudkui

juurde tulema. Kuid mis siis, kui need 25 protsenti on kokku leppinud, et valetavad? Kuidas sellest aru saada, et inimene valetab?