TEATRIELAMUS | Caligula maailmaruum Mustas Kastis

Lennart Peebu “Caligula” lavastus kinnitas varasemat mõtet, et Must Kast on teater-laboratoorium. Sealne lava ja lava ümber koondunud inimesed on laborandid, kes otsides avastavad. Otsingute eesmärk on üllas – ennekõike ise targemaks saada, ja seda, kuhu on teekonnal jõutud, teistele edasi anda.

”Caligula” Hinne: 4 Albert Camus' näidend. Lavastaja Lennart Peep. Teatris Must Kast. Mängivad: Kaarel Targo – Caligula, Karl Edgar Tammi – Mereia, Karl Robert Saaremäe – Mucius, Kristian Põldma – Chaerea, Kristjan Lüüs – Lepidus, Laura Niils – Caesoni, Martin Tikk – Octavius, Märt Koik – Helicon, Silver Kaljula – Scipio.

Tõe ja õnne nimel

Albert Camus’ näidend “Caligula” kõneleb inimese soovist olla Jumal. Kõneleb vabaduse ja võimu suhetest, usu ja armastuse seostest, kõneleb paradokse leides ning täiesti võimatuid tegusid nii õigustades, et need isegi ainuvõimalikud tunduvad. Inimeksistents...

Caligula (Kaarel Targo) ütleb välja inimese vajaduse võimatu järele, kinnitades ja seda kohati täiesti usutavalt demonstreerides, et ta pole hull. “Meie maailm sellisel kujul, nagu ta tehtud on, on talumatu,” ütleb ta. Tahtes õnne, kuud ja surematust ... inimese sees on vajadus võimatu järele. “Midagi niisugust, mis võib küll olla arutu, aga mis ei ole pärit siit maailmast,” ütleb Caligula, kelle käes on vähemalt kõrvalolijate jaoks kogu maapealse maailma võimutäius.

“Inimesed surevad ja nad ei ole õnnelikud,” muretseb mees, kellel on kõik. Sesse muresse saab suhtuda irooniliselt, aga Camus’ näidendis ja Genialistide Klubi laval rõhutab Caligula mitte üks kord: “Asi on selles, et kõik minu ümber on vale, mina aga tahan, et kõik elaksid tões.”