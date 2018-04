TEATRIELAMUS: ”Tuljak”, mida lihtsalt peab teatrilaval nägema

Kirerohke “Puudutada kuud” Rakvere Teatri ja Fine5 Tantsuteatri sümbioosina pakub nauditavat äratundmist kuumadest 1990ndatest.

No kes siis “Tuljakut” ei tea! Seda tantsuema Anna Raudkatsi loodud pea saja aasta vanust lembetantsu, mida alates 1934. aastast esitatud igal tantsupeol. Nüüd on Rakvere Teatri lavale jõudnud aga “Tuljak”, mida peab kindlasti nägema. Eriti soovitatav on see kogemus kõigile rahvatantsuga kokkupuutunuile.

Tegelikult esitatakse seda tantsu kirka lavaloo “Puudutada kuud” kestel kogunisti kaks korda, alguses ja lõpus. Tänapäeva Romeo ja Julia loo finaaltantsu on pandud nii läinud sajandi 90ndate rõõm kui äng. Oma riigi ja kroonide omamise uhkus, aga ka kitsaste olude paine. Välismaa kauba paleus ja totter talongide aeg. Soov Eesti uueks luua ja kimbatus, et seda ei osata teha. On külatüdruku unelmate soov puudutada kuud ja nii õndsaks saada. Ja on linnapoisi mülkasse mandumine, kraavikaldal kõlkumine – ikkagi unistuste kuu poole püüdlemine.

”Puudutada kuud” Hinne: 5 Rakvere Teatri ja Fine5 Tantsuteatri ühisprojekt sarjast “Sajandi lugu”, mis on teatrite ühiskingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks. Lavastaja Peeter Raudsepp. Tekstikirjutaja Urmas Lennuk. Koreograafid Rene Nõmmik, Tiina Ollesk. Kunstnik Lilja Blumenfeld. Peaosades Jaune Kimmel ja Madis Mäeorg. Esietendus 13. aprillil Rakvere Teatri suures saalis.

Kallis külakultuurimaja