Teet Kallas: Ulfsakil oli soe ja irooniline pilk

"Mul oli vaja sooja, iroonilist, eneseiroonilist pilku. Tarkade vanemate meeste, hiljem tarkade vanameeste omavahelist suhtlemist ja suhestumist maailmaga, ning oma saatuse kandmist," meenutab stsenarist Teet Kallas, miks ta nimelt Lembit Ulfsakile mõeldud osa omal ajal seriaali "Õnne 13" sisse kirjutas.

"Paari seeriaga oli ta rollis sees," mäletab Kallas koostööd Ulfsakiga. "Linnapea Uku Palmi osa kirjutamised olid helgeimad tunnid selle töö juures."

"Kuradi kahju on. Kuradi kahju, et see kell nii tiksub, kurjalt ja vaenulikult."

