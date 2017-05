Telesoovitused

Laupäevaljõuab ETV ekraanile loodusdokk “Jaht”. TV 3 sarjas “Kino3” on ekraanil tuntud režissööri Martin Scorsese mängufilmi “Wall Streeti hunt” teleesilinastus.

See 2013. aastal valminud kriminull on Martin Scorsese ja mitmekordse Oscari-nominendi Leonardo DiCaprio viies koostööprojekt, mis põhineb finantskurjategija Jordan Belforti memuaaridel.

Loodusdokis “Jaht” näeme küttide ja saakloomade vägikaikavedu, mis on üks dramaatilisemaid sündmusi looduses.