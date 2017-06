Telesoovitused

3.–16. juulini toimub XXXI Pär­nu filmifestival “Elamise kunst”. ETV ekraanile jõuab kuus filmi.

Festivalifilmide nädal lõpeb auhinnatseremooniaga

Pea kõik varasematel aastatel ETV telekonkursil Eesti rahva auhindu võitnud filmid on olnud oskusest ellu jääda isegi siis, kui taevased ja maised jõud seda ei soovi, kinnitavad festivali korraldajad. Seekord võistleb ETVs kuus väljapaistvat dokumentaalfilmi. Ülejäänud sadakond ilmuvad festivaliekraanidele suvepealinnas Pärnus.

Kaugel Hiina kolkakülas

3. juulil kell 22.05 jõuab ETV ekraanile “Hiina van Goghid”. Autorid Haibo Yu ja Kiki Tianqi Yu jutustavad loo Zhao Xiaoyongist, kes on pärit kaugest Hiina kolkakülast, aga oma elu üles ehitanud linnas ja vorminud enda elust kunstiteose tänu Van Goghile. Kuulsa hollandlase maalidest on ta valmistanud 90 000 koopiat, mis Euroopas turistidele kaubaks läinud. Kui mees lõpuks Amsterdami jõuab ning seal Van Goghi originaalidega kohtub, küpseb otsus alustada omaenda kunstnikuelu.

Rootsi autori Knutte Westeri film “Vallaslaps” on eetris 4. juuli õhtul. Kunstnik Knutte Wester jutustab loo oma vanaema saatusest.

Clare Weiskopfi autoportreeline film ema ja tema noorema tütre keerulistest suhetest on ekraanil 5. juulil. Neljapäeval, 6. juulil astub võistlustulle Soome autori Oskari Pastila “Spandex Sapiens”.

Filmi “Kui kastepisar päikeses” autor on USA filmilooja Peter Entelli, kelle esivanemad on pärit Ukrainast, sealsest sajanditagusest juudikogukonnast. Entelli jutustab loo oma lähedastest, kel on õnnestunud mitte kaotada rahulootust.

Viimase filmina jõuab 8. juulil ekraanile Audrius Stonyse “Naine ja liustik” – lugu vaprast naisest, kes elab 3500 meetri kõrgusel Tian Shani mäestikus, kus laiub tohutu Tuiksu liustik. Globaalne kliima soojenemine sulatab halastamatult liustiku jääd ning paljastab eelajaloolisi kivimikihte. Väike inimene püüab kaduvlühikese elu jooksul looduse igavikulisi protsesse dokumenteerida.

Pärast viimast filmi

Pärast viimast filmi algab auhinnaöö, kus televaatajate hääletuste põhjal selgub Eesti rahva auhinna võitja. Auhinnatseremooniast teeb otseülekande ERRi kultuuriportaal, kokkuvõttev festivalipäevik on ETV eetris pühapäeval, 9. juulil.

Teater peegeldab elu Laupäeval, 8. juulil kell 13 on ETV eetris esimene saade 12osalisest sarjast “Nota bene! Teatriluulud”, mis pärineb aastast 2000. Tegevus toimub ühes pealinna kutselises teatris kolme kuu vältel. On ju teater kui väike ühiskonna mudel, milles peegelduvad kõik meie vaevad, nõrkused, rikkused, õnnestumised ja ebaõnnestumised. Osades teevad kaasa Guido Kangur, Peeter Oja, Sepo Seeman, Ines Aru, Katrin Saukas, Piret Kalda jpt. Idee autor on Vilja Palm, lavastaja Ago-Endrik Kerge.

Riigikogu muusikatund Vikerraadios algab taas juba möödunud suvel populaarsust kogunud nädalane “Riigikogu muusikatund”. 3.–.8. juulini on kell 14.05 kordamööda eetris erakondade esindajad, tuntud või vähem tuntud melomaanid Riigikogust: Heimar Lenk (pildil), Madis Milling, Artur Talvik, Tarmo Kruu­- simäe, Hardi Volmer ja Martin Helme, kes mängivad kuulajatele oma lemmikmuusikat ja tutvustavad artiste.

Klassikatäht ja sõbrad Legendaarne Eesti Raadio I stuudio avati pärast põhjalikku renoveerimist suurejoonelise kontserdiga. 6. juulil kell 21 saab Klassikaraadiost kuulata valikut aprillikuus toimunud kontserdilt, kus olid kaastegevad klassikatäht Sten Heinoja muusikutest sõbrad Linda-Anette Suss ja Theodor Sink.