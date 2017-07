See on Eesti Telefilmis 1968. aastal valminud lugu unetutest meestest, kes tõelise sanatooriumi asemel viiakse ravile üksikule asustamata saarele. Mehed hakkavad tegutsema, et saarelt pääseda.

Isa ja tütre keerulistest suhetest pajatava filmi “Mängus tagasi” peategelasi kehastavad Hollywoodi eri põlvkondade tippnäitlejad Clint Eastwood ja Amy Adams.