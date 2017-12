Telesoovitused

ETV saates “Osoon” toovad Sander Loite, Kristo Elias ja Remek Meel vaatajateni info selle kohta, mille üle arutleti detsembri alguses Keenia pealinnas Nairobis ÜRO Keskkonnaassamblee kohtumisel. Saamaks teada, kes meie metsades elavad ja kui palju neid on, uurivad teadlased loomade jälgi ning väljaheiteid, aga üks kindel viis on loomad üle lugeda.

Erisaade võtab kokku “Prillitoosi” sisuka aasta. Meenutatakse põnevamaid hetki ja taas jõuavad ekraanile paljud värvikad inimesed, kellega vaataja aasta jooksul kohtunud on.

ETV eetrisse jõuab “Jõulutunneli” sissejuhatav lugu, mis sai alguse kirjadest, mille kirjutas Tallinna Lastehaiglast oma abikaasale enneaegsena sündinud tütre ema.