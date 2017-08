Inimene, kes on võimeline tegema oma võlgu ostetud kodust seapesa, peab ikka oma kodu lausa looma moodi armastama.

Kes iga päev on nagu lammas, see on pidupäeval nagu oinas mihklipäeval.

Enda arust tark oinas näeb karjakoeras oma tööorja.

Kes meile juba hobuse kingib, sellel endal on suus kullast hambad.