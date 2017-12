TÕNIS MÄGI: olen selle vastu, et ELs kuulutatakse kõik normaalne ebanormaalseks

"“Riigieelarve peab olema tasakaalus. Raha peab olema tagatud. Riigikassa tuleb taas täita. Riigivõlga tuleb vähendada. Ametnike ülbus tuleb lõpetada ning välisriikide mõju tuleb vähendada. Muidu läheb Rooma pankrotti. Inimesed peavad taas õppima tööd tegema, selle asemel et elatuda riigiabist.”

Sa ei usu, aga nii kirjutas Cicero aastal 55 enne meie ajaarvamist. 2068 aastat tagasi! Mitte midagi ei ole muutunud.

Praegu ainuke parempoolne seltskond on EKRE. Nad ütlevad välja asju, mida mitte keegi teine enam ei julge öelda, kuna see pole poliitiliselt korrektne.

Keegi teine peale EKRE ei taha enam vaba olla. See on nii. Kõik on nii vasakpoolele ära läinud, meil ja meie ümber. Siis ei ole midagi ka imestada, kui kaalukausside tasakaalustamiseks tuleb parempoolne seltskond. Seda, mismoodi see lõpeb, ei oska iial ette öelda.

Selge on see, et mina olen sellel teisel kaalukausil. Ma ei ole kibestunud. Aga tahaksin, et minu ja meie lastele jääks Eesti, mis on elamisväärne."