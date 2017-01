Tõnisepäeva ilmaennustus: kui nii paljugi päikest paistab, et mees näeb hobuse selga hüpata, siis tuleb kena suvi

Ranna rantšo villasead ja muud loomad Foto: Birgit Püve

Tõnisepäev on nime saanud katoliikluse aegadel Antonios Suure mälestuspäeva järgi, mida katoliku kirik 17. jaanuaril tähistab. Tõnisepäeva ilm ennustas ette suveilmu ja viljakasvu. Tuntuim ütlus on: kui tõnisepäeval nii paljugi päikest paistab, et mees näeb hobuse selga hüpata, siis tuleb kena aeg.