Tõnu Oja – kuuekümnest numbrit ei tee

Nagu elus ikka – igasugust on ette tulnud. Ainult et kõik on käinud nii kiiresti!

Alles oli Tõnu Oja otsapidi Tallinna Linnateatris. Ja mitte just lühikest aega. Vahepeal isegi teatri keldrisse pagendatud, oli poole kohaga puusepp ja teise poolega kirjandusalajuhataja.