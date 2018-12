TOREDAD SEIGAD ELUST ENESEST | Ükskõik kui halb või hea sul hetkel pole – see läheb mööda

Jõuluime nimega ... Narva 215

Rein Sikk

Aasta pimedaim aeg vajab väikeste imede valgust. Õnneks pole see mind maha jätnud, sest usun imedesse. Ju pole imedesse uskumata võimalik ise ajakirjanikuna imesid luua.

Seega seisin kaks aastat tagasi talvel Narva kolledži teise korruse suures auditooriumis nr 215, kohtusin koolinoortega, rääkisin neile oma veel sündimata raamatust “Minu Virumaa”. Sellestki, et Virumaa tähtsündmusi läbi veerandsajandi valgustav raamat lõpeb murega Vana-Narva maketi saatuse pärast, sest sellel pole väärikat eksponeerimiskohta.

Narva Ida-Virumaa pealinnaks. SVEN ARBET

Ja siis, kaks aastat hiljem, seisin läbi õnnelike juhuste taas samas auditooriumis nr 215. Nüüd umbes 70 mureliku, kuid teotahtelise narvalase ees, kes kõik tahtisid mu kirjatööde tõttu kokku tulnuna, neist innustust saanuna rääkida Vana-Narva maketi saatusest, unikaalse taiese päästmisest.

Fjodor Shantsyn, Narva, Narva makett, november 2018. SVEN ARBET

Tõsi, lahendust pole siiani. Aga see erakordne mühin, millega Narvas kodanikuühiskond kasvama hakkas, see mühin oli lausa kõrvaga kuuldav.

Hea tunda, et ma pole asjata kirjutanud. Saaga jätkub.

Kirstul taskuid pole Mööduval aastal on mind kõige rohkem rõõmustanud uued ja ehedad kogemused laiast maailmast. Olen esimest korda elus käinud Kanaari saartel, Hollandis, Venemaal ja Türgis. Iga reis on olnud omamoodi põnev, ainulaadne ja meeldejääv. Tenerife trööstitu maastik, müstiline ajalugu ja igavene kevadilm. Hollandi vastuolulisus kauni, ent kanepisuitsuse Amsterdami ja võimatult roheliste ning rahulike maapiirkondade vahel. Peterburi ülepingutatud puhtus ning linna ümbritsevate agulite räpasus. Türgi vägevalt mägine, imeliselt muutuv maastik ja kerge kultuurišokk kohalike nõnda teistsugusest käitumisest. Kõik need kogemused ja emotsioonid aitavad kasvada ning maailma paremini mõista. Igal reisil ja selle planeerimise ajal meenuvad mulle ühe Maalehe pikaaegse tellija ja väsimatu reisiselli kuldsed sõnad: “Laps, tead, kirstul taskuid pole – investeeri kogemustesse, neid ei võta sinult keegi ega miski!” Need, sellel hetkel nii omal kohal olnud õpetussõnad jäävad mind loodetavasti saatma veel paljudel rännakutel!

Mind rööviti!

Raivo Murde

“Issi, appi ... su pirukas!” Nägin vaid, kuidas poolemeetrine kääbus tuiskas mu lõunasöögiga restorani ukse suunas ja läinud ta oligi. Mulle jäi lauale vaid ümberaetud joogitops ning külatola tunne, sest naaberlaua lapsed osutasid näpuga minu suunas ja ümbritsevad täiskasvanud vaid irvitasid.

Erakogu

Sellega jamad ei lõppenud. Piisas mul, laps näpu otsas, söögikohast väljuda, kui järgmine varganägu mulle kukile hüppas ja seljakoti lukke avama hakkas. Sellel tegelasel ei läinud aga röövimine enam õnneks. Hoopis mina sain mä­lestuseks toreda pildiseeria, kus olen Gibraltaril suure kalju otsas koos berberi makaagiga.

Raivo Murde ja seltskondlik berberi makaak. Erakogu

Need ahvid elavad seal vaba elu juba Teise maailmasõja ajast, rõõmustades turiste oma armsa, ülbe ja ulaka käitumisega.

Erakogu

Kohtusin Hollandi kuningaga Argo Ideon Juuni algul oli võimalus koos grupi Balti riikide ajakirjanikega osa võtta kohtumisest Hollandi riigipea, kuningas Willem-Alexanderiga. Enam kui veerand sajandit ajakirjanikuna on varem viinud Valgesse Majja, Vene riigiduumasse Moskvas, Soome, Taani, Poola ja USA parlamentidesse, kuid ühegi kroonitud peaga ma varem kohtunud ei olnud. Kuninga tööruumid asuvad Haagis Noordeinde palees. Hol­landi hästituntud liberaalne suhtumine jäi silma ka kuningalossi külastusel: vahetult hoone ees aias tegelesid täiesti tavalised inimesed Madalmaade varajase suveilma nautimisega. Lauale oli asetatud hunnitu pojengidest ja roosidest lilleseade. Kuningas tegi lühikese sissejuhatuse, milles meenutas oma 2002. aastal veel printsina toimunud külastust Balti riikidesse. Seejärel said kohalolnud ajakirjanikud igaüks esitada ühe küsimuse, mis olid kuningapaleele eelnevalt teada. Riigipea andis sisulisi ja üksikasjalikke vastuseid. Kirjutasin sellest ka loo, mis ilmus Maalehe veebiväljaandes.

“Teeme ära” Aafrika moodi

Andres Eilart

Aasta algul käisin malaariast ja mustusest puretud Senegalis. Kirju riik Aafrika läänerannikul. Linnake nimega Saint-Louis. Prügikiht kõrvuni nii, et sandaaligi pole selles eksootikas kuhugi suruda. Tänavate asemel solgijõed. Kalurite võrgus on plasti rohkem kui kala. Loomakorjused loksuvad vastu randa.

Andres Eilart

Ja siis saabub külla Prantsuse president Emmanuel Macron. Ta võetakse vastu suurejoonelise pidulikkusega. Tema kolonni kulgemise trass on enam-vähem puhtaks roogitud – Macron näeb, et kohalikul jäätmekorraldusel pole väga vigagi... Ent ma pole kunagi varem näinud prügistamise nõnda hämmastavat kiirust. Juba päev pärast Macroni visiiti on laga taas kõik üle võtnud.

Prantsuse ja Senegali presidendid naeratavad pildistajale korraga. Etüüd avalikus rannas – täiesti tavaline vaade. Andres Eilart

Eestis on ikka väga mõnus elada, uskuge!

Tee viis tippu Kristiina Viiron Sellel aastal võtsin ma kätte ja ronisin Aafrika katusele. Ja lehvitasin seal veel ka Maalehe lipuga, mille pistis mulle reisikotti kolleeg Bianca soovitusega viia see nii kõrgele kui võimalik. Selleks kõige kõrgemaks paigaks sai, nagu retke eesmärgiks seatud oligi, Kilimanjaro kõrgeim tipp Uhuru Peak, mis asub 5895 meetri kõrgusel. Kui püüda lühidalt kirjeldada, et mis selles retkes, mis nõudis omajagu füüsilist ja vaimset vastupidavust, toredat oli, siis ega seda hõlbus teha olegi. Muidugi olid vägevad kõik need mäenõlvadelt avanevad vaated, aga üle kõige käis ikka see vau-tunne – ma jõudsin tippu välja. Omajagu naljakaski on meenutada, kuidas me tippu tõusmiseks terve öö muudkui sammusime ja sammusime. Üha ülespoole, pealambid valgust näitamas, vesi pudelites jäätumas (aga jooma peab iga natukese aja tagant, et mäehaigust ära hoida) ja mitu jopet ülestikku. Ei tea, miks peab nii tegema, kui võiks hoopis mõnusas soojas voodis ilusat und näha? Küllap selle pärast, et Kilimanjaro tippu ronitakse vaid korra elus – küll hiljem jõuab magada.

Seal metsaservas ta kuskil magab...

Mari Kartau

Et kondid Maalehe digilehte tehes arvuti taga istudes kangeks ei jääks, teen vahepeal ka metsatööd. Läinud talvel oli teoksil üks suur ja üsna raske tükk valgustusraiet Anija vallas. Enamasti on see üsna üksildane töö, kuid seekord oli mets kahel pool teed, mis viis toreda pererahvaga talu juurde. Ajasime vahepeal nendega ikka juttu.

Eraldis hakkas valmis saama, tööjärg jõudis hirmsa rägastikuga vana metsaservani. Sattusin jälle pererahvaga tee ääres kokku. “Seal metsaservas magas meil eelmisel aastal karu,” teatasid nad. “Ei teagi, kas ta sel aastal ka seal on?”

Pärast seda vehkisin võsalõikajaga märksa ettevaatlikumalt. Oleks ju päris inetu lugu, kui kogemata karule tagumikku lõikaksin…

Ma olen teid kuskil näinud... Madis Must Tänavu tuli ette hulk juhuseid, kui kohasin oma sõpradele väga sarnaseid inimesi. Enamasti nägin näokloone tänaval või mõnes asutuses. Juhul kui olukord näis soosivat, läksin ligi ja küsisin, kas tohin temaga või temast pilti teha. Lemmikuks kujunes poola tüdruk, kellel on klassikaline ilusa inimese nägu. Märkasin temaga äravahetamiseni sarnaseid kõrgete põsesarnadega naisi reklaamplakatil Tšehhis, kahel juhuslikul fotol internetis, ühes internetireklaamis ning viimati ka ühes Saksa filmis. Viimastel kuudel muutus kujutlusvõime paremaks ning hak­kasin kohtama ka selliseid ek­semplare, kes näisid olevat kombinatsioon kahest inimesest. Kui olin kord ühele semule tema doppelgänger’iga tehtud selfi saatnud, vastas tema mulle minu klooni pildiga, kellega ta kaitseväes aega teenis. Saatsin selle foto edasi ühele sõbrale, keda polnud ammu näinud ning ta jäigi uskuma, et olen vahepeal kosunud.

Sünni ja surma aasta

Ivar Soopan

Ta tuli kaua ja läbi raskuste ning pani proovile arstide-õdede oskused. Veider, aga ma ei kahelnud neis kordagi ja jälgisin üsna rahulikult, kuidas asjatundjad toimetavad. Ma ei lubanud pähe mõtet, et midagi võiks valesti minna.

Lapse sünnist suuremat rõõmu ei ole. Kui kõik lõpuks laabub ja iga uue päeva hommikul saad põnni kaisutada, siis on maailm korras.

2018. aasta oli tuleku kõrval ka mineku aasta. Oli raske lahkuda oma sõbrast, vahvast kassist Murrist, kellega olin heas ja halvas koos 14 aastat. See on pikk eluperiood, mil harjud loomaga nii, et temata ei oskagi.

Veel mitu kuud pärast sõbra lahkumist leian end kaupluses loomatoidu lettide vahel. Jalad ise viivad vanast harjumusest, kuigi enam pole sinna asja.