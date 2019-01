TSELLULIIDIST AUSALT JA AVALIKULT | Miks naised selle käes kannatavad, mehed aga mitte?

Kosmeetikud, toitumisspetsialistid ja igasugu ravitsejad väidavad ühtepuhku, et tselluliiti põhjustab rafineeritud ja töödeldud toiduainete ületarbimisest ning vähesest juur- ja puuviljade söömisest tekkinud toksiliste ainete kuhjumine nahaalustesse kudedesse. Tekkivat vee-, rasva- ja jääkainete tühimikud, mis andvat nahale lohklise apelsinikooreefekti. Samas pole teooria, et tselluliit on organismi sisemise saastumise kuhjumine naha alla tombukeste näol, leidnud mingit meditsiinilist tõestust.