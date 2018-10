Tuhastatud armas inimene elab edasi puudes või tiirleb lausa kosmoses

Lii Sammler lii.sammler@maaleht.ee RUS

Tänapäeval võib lasta matta end ka kosmosesse. Kui raha on. Shutterstock

„Viimasel ajal on niimoodi, et umbes 50 protsenti on tuhastamine ning 50 protsenti kirstumatus,“ ütleb Koerus matuseteenuseid pakkuv Ülle Laast.