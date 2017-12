Tühi kingikott ei seisa enam hästi püsti, kui jõuluvana on täis

,Et pmst selles raamatus räägitakse Liblest, kes on purjus ja lööb kella. Pärast kui Lible jäi vanemaks, õppis ta kinksepaks ja läks teise kohta elama. Siis ta võttis naiseks Helgi Sallo. Muidu elas ta Paunveres, aga pärast kolis Morna linna Õnne tänavale, millest olen telekas näinud saadet. Raivo E Tamm elab ka Mornas, aga ta on ka papades ja mammades. Ta oleks võinud olla ka Tõnisson, aga ta ei söö nii palju pekki, sest ta peab jooksma ja triatlonit tegema. Triatlonis on ujumine ka, aga seda tehakse suvel, kui jääd ei ole.

Seal Paunveres on nagu ka mõned teised nagu Lesta, Arno, Teele imelik Kiir ja Toots kes, aga võtab kooli kaasa kutsika, mis on hoopis väike koer. Julk Jüri annab talle vastu kukalt ja möliseb ka ta kallal, mis tegelt on üsna nõme, sest õpilastega pole vaja möliseda, sest see on ahistamine.

Selles raamatus on ka õpetaja, kes on Laur ja kes omab viiulit. Ta pmst võtab viiuli kooli kaasa. Jüri temaga ei mölise.