Katteta lubadused kaetakse uskuja arvelt.

Kõige ebatäpsem laskmine on minnalaskmine!

Kui sulle koht kätte näidatakse, on see ikka murekoht.

Isegi lapstööjõu kasutamises on eestlased püüdnud ikka teistest ees olla – kui näiteks Inglismaal aeti omal ajal poisikesed tööpinkide taha, siis meil viis ema juba hälli heinamaale!