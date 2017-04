Tutvu Valgamaa pärimuspeo Eesti Pulm pruutpaariga

20. augustil toimub Valgas Säde pargis avalik pulm, mis viiakse läbi tuginedes 19. sajandi eesti pulmatraditsioonidele. Suurüritus toob publiku ette muidu üsna privaatse hetke ühe noorpaari elus ning terve päeva kestva sündmuse jooksul tehakse läbi kõik pulma osad.

Pruutpaariks oli võimalik kandideerida Valga Muuseumi kodulehel nädala jooksul ja kokku kandideeris 17 paari. „Meil on hea meel selle üle, et registreerijaid oli üle Eesti. See näitab, et noored soovivad abielluda vanade pulmatraditsioonide kohaselt,“ rääkis programmijuht Marju Rebane „Samas aga ei olnud valiku tegemine lihtne ja kaasa aitas 15-liikmeline meeskond. Teise vooru pääsenud kaheksal paaril tuli osaleda vestlusel ning sealt edasi kolmandas voorus kolme viimase paari ülesandeks sai kirjutada kosjakirjeldus 19. sajandi näitel,“ lisas Marju Rebane.

Ühtlaselt tugeva tasemega paaridest osutusid Eesti Pulma valituks Nele Ruul ja Janno Harak. Endi tutvustuseks rääkis Nele: „Meid seob peale suure armastuse ka huvi looduse ja maalähedase elustiili vastu. Oleme maausku ja meid paeluvad vanade eestlaste tarkused ja kombed. Otsime võimalust minna koos maale elama, et ajada ka oma juured maasse. Praegu toimetame minu kadunud vanaisa talukohas Emajõe ääres Palupõhjas. Valga muuseumi üritus Eesti Pulm on kirjelduste põhjal täpselt see, mida meie soovime, oleme väga elevil.“

Valgamaa pärimuskultuuri pidu Eesti Pulm saab toimuma 20. augustil, kuid ettevalmistused juba käivad. Kosjad viiakseläbi mais, noorkuu ajal.