TV ja raadiosoovitused

Esmaspäeval jõuab sarjas “Välisilma dokk” ETV ekraanile Prantsuse dokumentaalfilm “Koletise sünd”. Filmi peategelane, ajakirjanik Paul Moreira on tosina aastaga Iraagi risti-põiki läbi reisinud.

Klassikaraadio on erandkorras Soomes Helsingi Musiikkitalos, kus toimub EBU oorikontserdi ”Let The Peoples Sing” finaal.

Videomängude sarjal põhinev “Hitman: Agent 47” räägib geneetiliselt täiustatud professionaalsest palgamõrtsukast (Rupert Friend), keda tuntakse ainult tema kaelal ilutseva triipkoodi kahe viimase numbri järgi – 47.