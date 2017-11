TV ja raadiosoovitused

Vikerraadios on Soome 100. sünnipäeva puhul rohkelt teemasaateid. 2. detsembril kell 17.05 jõuab eetrisse Haldi Normet-Saarna “Ma elan siin” külaline Anna Laine, kes töötab Eestis Soome Instituudi programmijuhina.

Alates 6. detsembrist on Kanal 2 ekraa­nil uus Hispaania krimidraama “Kahtluse all”. Paljukiidetud sari jälgib pingelist lugu noore tütarlapse kadumisest, seda hakkavad uurima vastand­likud salaagendid, kes pereringi pääse­miseks peavad mängima õnnelikku abi­elupaari.

Kaks viimast “Suure komöödiaõhtu” saadet on pinge lakke löönud, naljatähtede heitlusesse on alles jäänud vaid kolm tegelast.