TV 3 ekraanil USA, teleesilinastub Suurbritannia ja Kanada ühistööna 2014. aastal valminud “Sügavasse laande”.

See Rob Marshalli muusikaline fantaasiafilm on omanäoline segu vendade Grimmide muinasjuttudest, kus põimuvad igihaljastest lugudest tuttavate tegelaste teed ja saatused.

Enamik inimesi tunneb Alvar Tiislerit kui säravat spordireporterit tele­ekraanilt, kes oskab lisada pulbitsevaid emotsioone nii jalgpallikommentaaridele kui ka meeleolukat muhedust diktoritööle spordiuudiste otse-eetris. Veidi vähem inimesi on aga kursis Alvari teise tööga, mida ta teeb sama suure innuga kui spordiajakirjaniku oma.

Klassikaraadios kõlab jõuluajal vaid kaunis muusika.