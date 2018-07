Udmurdi lavastaja annab muinasjutumaailma täiskasvanutele tagasi

Alles hiljem, lugedes sain aru, et need muinasjutud on mul meeles, mäletan neid vaatamata sellele, et esimesest lugemisest on möödas ligi nelikümmend aastat. Kõige tähtsam oli minu jaoks see, et tundsin täiskasvanuna lugedes enda meelest samu emotsioone, mida tundsin lapsena lugedes.

Siis tekkisid lavastaja mõtlemisest lähtuvad küsimused. Miks me arvame, et muinasjutud on mõeldud lastele? Enne üleskirjutamist olid need ju lood, mis kandsid tähtsat elulist kogemust ja polnud üldse lastele mõeldud.

Miks me suureks saades kaotame võime uskuda muinasjuttudesse? Kas on võimalik jutustada neid nii, et täiskasvanutel oleks huvitav kuulata? Esitasin endale palju taolisi küsimusi ja kui oli valida, mida tahaksin lavastada, siis teadsin juba, et need on eesti muinasjutud.

” Usun, et teie muinasjutte on võimalik lavastada nii, et mis tahes maa täiskasvanud võtaksid need huviga vastu.

Mulle on põnev äratada endas üles oma lapsepõlve tundeid ja läbielamisi ning proovida see edasi anda vaatajatele.

Udmurdi muinasjuttudega olen juba mänginud ja neid lavastanud. Tõsi, lastele. Seekord tahtsin endale võtta raskema ülesande.

Kas teie kirjutatud teatritekst “Pikse pill” on selline, et seda võiks mängida ka mujal maailmas?

Kirjutasin näidendi spetsiaalselt Eesti lavastuse jaoks. Maikuus olid Krasnojarskis Eesti kultuuripäevad. Muu hulgas oli ka teatrilaboratoorium, mis pühendatud just eesti dramaturgiale.

Mulle pakuti, et kas ma ei tahaks teha režiieskiisi oma uuest näidendist “Pikse pill”. Tundus isegi vajalik seda enne Eestisse lavastama sõitmist katsetada. Eskiis õnnestus ja Krasnojarski Noorsooteater tegi mulle ettepaneku jätkata tööd, lavastada see näidend nende teatris. Kokkulepe on, et detsembris alustan seal proove ning esietendus on 2019. aasta jaanuaris.

Madis Veltman

Ma olen endale öelnud, et mul ei ole mingit õigust rääkida laval eestlastele eestlastest. Kes ma olen, et öelda: olete niisugused ja naasugused. Ma arvan, et seda saavad lavalt kõva häälega kuulutada vaid eestlased ise.

Valisin muinasjuttudest teemad, mis on tähtsad nii Eestis, Udmurtias kui kogu maailmas. Sellised teemad, mis meid ei lahuta, vaid hoopis ühendavad – harmoonia perekonnas, sidemed lahkunud esivanematega, ka lähedaste omavahelise vihkamise teema...