Ühe õhtu kaks elulist filmi

Casey Affleck noppis Lee Chandleri rolli eest filmis “Manchester by the Sea” nii Oscari kui ka Kuldgloobuse, teistest auhindadest rääkimata. kaader filmist

Laupäeval, 13. oktoobril on TV3 ekraanil kahe filmi teleesi­linastus – “Robinson Crusoe” ja “Manchester by the Sea”.