Üht koma teist ma juba tean, kuid punkti panna pole suutnud

Ameerika kirjanik Kurt Vonnegut töötas 1950. aastate algul Ühendriikide tööstuskonglomeraadi General Electricu pressisekretärina. Tema kohustuste hulka kuulus muuseas ka kõnede koostamine firma juhtkonnale.

Kord poetas ta firma asepresidendi kõnesse aktsionäridele järgmise nalja: “Kas te teate, miks on koor piimast palju kallim? Aga seepärast, et lehmal on raske suunata juga väikesesse pudelisse.”