Üleskutse: maaülikool kogub fotosid piirikividest ning huvitavatest piiritähistest

Eesti Maaülikooli geomaatika õppetool esitab üleskutse kinkida Eesti Vabariigile sünnipäeva puhul 100 erinäolist piiritähist, millega jätta jälg meie piirimärkide ajalukku.

Eestluse ja omariikluse säilimise seisukohalt on aastakümneid peetud oluliseks maa omamist. „Sellest lähtuvalt on olulisel kohal olnud omandi tähistamine ja piiritlemine,“ selgitas maaülikooli geomaatika õppetooli dotsent Aive Liibusk. Piiripunktide tähistamiseks on Liibuski sõnul kasutatud erinevaid märke, näiteks piirikive, kupitsaid ja vaiu – vahel isegi loomingulisemaid lahendusi, nagu vanad autorehvid.

Et läbi aegade on maa eestlaste jaoks olnud eluliselt tähtsal kohal, kutsuvad maaülikooli geomaatikud kõiki maaomanikke, metsaskäijaid ja matkaselle jäädvustama piirikivisid ja huvitavamaid piiritähiseid.

Fotod on võimalik üles laadida keskkonda https://geomaatika6ppetool.wixsite.com/100piirim2rki, kus saab soovi korral lisada juurde piiritähise täpse asukoha ning olemasolul ka sellega seotud loo.