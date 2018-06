ÜLLATUS | Murekoorem ja depressioon mõjutavad ka rühti

Pikad tööpäevad ja stress võivad inimesele peale suruda vale kehahoiaku, halb rüht omakorda mõjutab aga luid ning organismi tervikuna. Sobivate rühiharjutustega saab ka enesetunnet tunduvalt paremaks muuta.

Treener Kaia Heinleht ütleb, et juba sada aastat tagasi tõdes pilatese treeningusüsteemi looja Joseph H. Pilates, et inimesed on halva rühiga. Stressirikkad tööpäevad ei võimalda olla oma kehaga heas kontaktis ning kasutada õigeid rühilihaseid.

Ometigi on lihaste heaolu heaks kehahoiakuks hädavajalik ja rühti on võimalik aktiivselt korrigeerida.

“Kui me seisame õiges asendis, siis meie keha ka kasutab õigeid lihaseid,” kirjeldab Heinleht. Passiivne rüht on aga see, mis on end inimesele külge pookinud. See on kehahoiak, mis saadab meid treeneri sõnul pingelise tööpäeva vältel, kui istume arvuti taga või peame pikalt seisma.

“Kui olla aastaid sundasendis, siis on pilt endast hoopis teistsugune, kui me arvame. Esimeseks märgiks, et midagi on valesti, on valu,” tõdeb Heinleht.

Teadlik enese jälgimine on treeneri sõnul alguses väga raske, sest inimestel ei ole õiget ettekujutust, mis on õige või vale. Kui inimesed on harjunud olema teatud asendis, on neil alguses uues asendis ebamugav.