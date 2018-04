Vaatad Rein Maranit, mõtled kaduvale elurikkusele

Kaks aastat tagasi, kui Matsalus Rein Maraniga maast ja ilmast rääkisime, ta otsesõnu oma uuest, ilmselt juba siis käsil olnud filmist ei rääkinud. Nüüd, filmi näinuna toonast juttu üle lugedes avastan, et ega me muust ju rääkinudki. Ta ütles siis: “Ma ei tea, kas sest asja saab või ei saa. Aga mind ennast see hirmsasti huvitab.” See huvi on nüüd täies ilus näha.