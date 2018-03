Vabalevist lahkumine viis ka osa vaatajatest

Pyeongchangi taliolümpiamängude lõpetamine. Tähelepanuväärne on, et veebruari top 10 vaadatuimate telesaadete hulka ei tõusnud ükski ülekanne Pyeongchangi taliolümpialt, mille tõid Eesti vaatajateni Kanal 2 ja Kanal 12. JORGE SILVA

Viimaste kuude teleprogrammide vaadatavuse gallupid näitavad, et pärast TV 3 ja Kanal 2 vabalevist lahkumist on jõudsalt kerkinud ETV põhiprogrammi vaadatavus, seda just kahe kommertskanali arvelt.