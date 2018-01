Ehkki meie kauplused on kaupa täis ning internetipoed annavad võimaluse osta asju, millest me veel kümme aastat tagasi unistadagi ei osanud, kurdavad mõned, et ei leidnud oma lähedasele, kallimale või sõbrale seda õiget kingitust.

Kuid nii nagu varasematel aastatel, sai ka äsja möödunud jõulude ajal eriti populaarseks üks eriline kingitus, mida pea kõik endale ihkasid. Just see kingitus tegi saajatele kõige rohkem rõõmu.

“See kingitus oli möödunud jõulude ajal kõige populaarsem,” selgitas tarbijakaitseameti tarbijakäitumise osakonna peaspetsialist Valdur Rindkere (OMG, WTF).