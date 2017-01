Värskelt akadeemikuks valitud tekstiilikunstnik, rahvakunstiuurija ja taluperenaine on kolme kooli üliõpilastele maavanaema eest.

"Üliõpilased on tõsimeeli küsinud, kas lammas vorsti sööb. Tuleb ette, et nõgese kõrvetus on neile üllatav," toob kodutalu juures rahvakunstipraktikaid korraldav Anu Raud näiteid sellest, kui looduskaugeks on tänapäeva noored jäänud.

Ent kui avaneb võimalus maal looduse rüpes aega veeta, naudib rohukõrre kõditust pahkluul enamik linnanoori, ütleb õppejõud Anu Raua kogemus. Praegustel noortel lihtsalt ei ole enam tihti maal elavaid vanavanemaid.

