Väike printsess Charlotte sattus online-kiusajate küüsi

Briti kuningakoda avaldas enne sünnipäeva kaheaastase printsess Charlotte foto, mille tema ema, Cambridge hertsoginna lapsest tegi.

Cambridge'i printsess Charlotte Elizabeth Diana sündis 2. mail 2015. Tema suurem vend George saab 22. juulil juba 4-aastaseks.

Printsess Charlotte'st ei ole väga palju pilte avalikkuse ette jõudnud, seda enam oli see armas foto tore üllatus kuningapere poolt.

Tabloidleht The Mirror kirjutas, et kui nad printsessi foto avaldasid oma Facebooki lehel, tabas seda koheselt vastikute ja õelate kommentaaride laviin.

Nii jäi kommenteerijatele ette väikese tüdruku kampsun, mis pidi meenutama vanaema riietust. Öeldi ka, et tegemist on "koleda ja ärahellitatud jõmpsikaga" ja "ilge parasiidiga".

Õnneks asusid koheselt printsessi kaitsele teised lugejad, kes kiitsid printsess ja hurjutasid lapse kritiseerijaid.

Tundub, et kommenteerijatele on kõike olulisem oma arvamuse väljaprahvatamine, mõtlema, kuidas see võib kellelegi teisele mõjuda.