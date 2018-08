Väikerahva suurmehed hiiglastega kimpus

Samas neli uut näidendit rahvale kangelast otsimas või nende käitumismotiive kompimas on iseenesest märk, et aeg on käes. Lavastamis- ja tõlgendamisvabaduse andis kõigile neist ilmselt ka see, et ükski näitekirjanik või dramaturg, ei Mart Kivastik, Priit Põldmaa, Ivar Põllu ega ka Ott Kilusk ei määratle oma teost dokumentaalseks. Ja ilma dokumentaalsuse sugemeteta ei saa ka ükski – kui Nipernaadi dokumendiks pidada Gailiti novelle ja Kaljo Kiisa filmi.

Kreml ja Kremli ööbik

“Kostjas ja hiiglases” on kunstnik Ervin Õunapuu söega joonistanud pisut kiivas Moskva Kremli, mis projitseeritakse multiplikatsioonina hiigelsuurele mänguruumi kohal kõrguvale rõduekraanile.

“Kremli ööbikutes” on stseen, kus laulmisest ja Venemaa muusikatehase hammasrataste vahelt välja astunud või välja tõugatud Jaak Joala iseloomustab oma õpilastega vesteldes muutunud aega minu arvates üsna täpselt. Tõsi, Ivar Põllu on selle dialoogi dateerinud aastasse 2001.

“Jaak: Muidugi. Sinu töö on olla staar. Sa ise ei ole keegi. Tippe pole enam. Püramiidi tipp on ära lõigatud. Igal pool. See on nagu platoo. See on staaride platoo. Sa käid tööl staaride platool.

Koit: Aga see on ju tore, et pole enam tippu. Kõik on võrdsed. See on uus maailm, vaba maailm.

Jaak: See pole mingi vabadus.

” Saueaugu tearitalu laval kõneleb Meister ehk mees, kelle prototüübiks on Uku Masing, kuidas inimesed ei viitsi ennast vaevata targemaks saamisega.

Koit: Sellepärast sa oledki nii kuri, et pole enam selliseid endisi staare, kelle pärast enesetappe tehti ja üksteist jalge alla tallati?”

Vana ja filosoofilist Jaaku mängib selles ja teistes vestlustes oma õpilastega Juss Haasma.

“Kostjas...” on stseenid, kuidas Vene võimurid ja ka Lääne otsustajad president Pätsi üksi jätavad, kahvlisse mängivad. Need, kes nägid ja kirjutasid, on kahelnud, kas see kõik ikka käis Vene tegelinskite poolt nii robustselt ja purjuspäi. Aga lavastaja võttena kõrvutada meie presidendi väärikust ja Rooma õigusest hoolimist purjus röövlikamba lällamisega, kes ei hooli millestki, on teatraalne, ja ma usun, et ka praegust aega iseloomustav. Diplomaatiliste nootide esindajad ei ole tänapäeval ehk avalikult ülbed, aga see, et kokkulepped ei pea ... mine tea.

“Ööbikutes” on kolm kummalist tegelast, muusikatööstuse juudi moega otsustajat, rahakogujat. Ivar Põllu oma näidendis nimetab neid süsteemiadministraatoriteks. Kostja Vene saadikud on mingil moel samasugused põrgu saadikud.

Saueaugu tearitalu laval kõneleb Meister ehk siis mees, kelle prototüübiks on Uku Masing, kuidas inimesed ei viitsi ennast vaevata targemaks saamisega. Ütleb, et enamik inimestest on lapsed. Meister: “Maailmas on olnud vaid paar tegelikku täiskasvanut: Laozi, Buddha ja Jeesus Kristus võib-olla ka. Ülejäänud inimkond on oma arengutasemelt umbes kuueaastane, korrutab muudkui miks ja miks ja sellega nende filosoofia piirdubki.”

Uku Masinguna on Saueaugu teatritalu laval Aleksander Eelmaa.

Põhjuse ütleb Masing seal talulaval ka: hirm takistab. Klammerdumine igapäevase ja tühise külge muudab inimese nõdraks. Siin vist tuleb mõistmiseks öelda, et Uku Masing oli nõukogude võimu ehk siis okupatsiooni ajal sisepagulane, tema luuletusi ja kirjutisi ei avaldatud, teda ei võetud tööle Tartu ülikooli, ta ei pääsenud välismaale ja isegi teoloogiatudengid käisid mingil ajal tal Taevaskojas külas nõnda, et keegi ei teaks...

See on romantika

Kangelastele annab laval värvi nende romantilisus. Jaak Joala romantilisus avaldub tema laulutekstides. “Ööbikud” ongi nii dramaturgiliselt kui ka lavastuslikult sellele üles ehitatud. Ivar Põllu on näidendit kirjutades lähtunud asjaolust, et laulja on see, millest ta laulab. Ja selles on valu sees. Maguski valu, traagika...

Jaak Joala laulutekstid on suures enamikus – tuleb nii välja – üksindusest. Vaid pisike näide siia: “Sa võid öelda, et kord saabub päev, mil üksi jääd. / Et unest ärgates kord enda ümber tühjust näed. / Ma kõike tean, kuid meeles pea, / kõik mis halb, mis hea, meist kõik kord möödub.”

Tõsi, ka Joala laulis seitse korda päevas vahel laulu “Besame mucho”. Mulle pööraselt meeldis, et “Kremli ööbikute” lavastus togis labast kommertsi tema enda relvadega. Stseen, kuidas Joalaga ühel kontserdil esinenud Kuldne Trio kiitleb oma hitiga “Pese mu selga”, on vaid üks näide sellest.