"Väikeste hiiglaste" Oliver jagab soovitusi toreda lapse saamiseks

Helme vallas elab imevahva väike poiss nimega Oliver Kõvask. Oliver on nelja-aastane, kuid juba üle Eesti tuntud ning paljude poolt armastatud tänu telesaatele „Väikesed hiiglased”.

Mai alguses toimus saate finaal, kus rahvahääletuse ning žürii hinnangul osutuks parimaks just Oliveri tiim Inese Imelised.

Oliver pakatab energiast ning elab juba praegu üsna kiiret elu. Intervjuu tuli tal samuti anda vahetult enne laulutundi. Kuid mängimine on ju väikese inimese töö ning seda olulist tööd teeb Oliver lasteaias Tõrvalill. Ka tema lasteaiakaaslased jälgisid oma sõbra tegemisi telekast.

„Esimene kord, kui ma peale saadet läksin lasteaeda, vot siis nad kõik ütlesid, et nad nägid mind saates ja olid rõõmsad,” lausus Oliver.

Väike tarkur nimetab peast kõik Eesti presidendid

Aprilli alguses televaatajateni jõudnud „Väikeste hiiglaste” saates rääkis Oliver Eesti presidendist Kersti Kaljulaidist, kellega tal oli rõõm ka presidendi Valgamaa visiidi ajal kohtuda.

Peale seda otsustas uudistesaade „Reporter“ uurida, kas Oliver teab ka teisi presidente. Ja nii see oligi, ta nimetas vabalt ette kõik Eestis valitsenud riigipead. Ilmselt tekib küsimus, kuidas vaid nelja-aastane poiss seda kõike teab. Vastuseks sellele küsimusele ütleb Oliver, et tema on oma peres tarkur ning pigem õpetab juba ise teistele erinevaid asju.

Lisaks neile kallistustele, mis jagati saate ajal kaamera ees, tunnistab Oliver, et ka väljaspool saadet on tiimiliikmed talle väga headeks sõpradeks. Meeskonda, mille pesamuna Oliver oli, kuulusid peale tema veel ka laulja Mirjam ning tantsijad Annaliisa ja Akreta-Dia. Tiimi vedas eest hõbehäälne Eda-Ines Etti.

Žürii kohta oli Oliveril samuti vaid häid sõnu. „Minu lemmik on see keskmine, Evelin Võigemast ja veel on seal Ott Lepland ja Jüri Nael,” teadis Oliver.

Saates rääkis Oliver, et ta on väga agar töömees ja eriti meeldib talle oma emal aidata kaevata. Lisaks sellele naudib ta multikate vaatamist, näiteks Käsna- Kallet, mis sai Oliveri poolt paika pandud multifilmide edetabelis teise koha. “Minu lemmiktegelane on sealt üks konn,” selgitab Oliver.

Ja kui mina seejärel ilmselt siis veidi rumala näoga vaikima jäin, jätkab: „Sa ju tead küll, mis konnast ma räägin. See on see konn, see plankton. Plankton võib olla ka tulnukas.”

Hea planeerimise juures on kõik võimalik ka kuue lapse kõrvalt!

Lisaks multikate vaatamisele on üheks Oliveri meelistegevuseks erinevate mängude mängimine. Hetke lemmikute hulka kuuluvad „Peitus”, „Heeringas- heeringas” ning „Ukauka, mina prii”.

Oliveri suurimaks toeks on tema tubli ema Reet, kelle arvates kõige suuremaks muutuseks saates osalemise juures pere jaoks sai see, et autoga pidi rohkem sõitma.

„Pere elu peab natukene ikka korraldama saate järgi, aga kõik on tehtav, kui asju hästi planeerida. Kõik on teostatav ja ega miski pole pidanud selle pärast kannatama,” lausus Reet Kõvask.

Oliver pole ema sõnul saate jooksul muutunud: „Oliver on ikka Oliver. Stuudios on ta vaid natukene teine, ta naudib laval olemist ning esinemist väga,” on ema veendunud.

Erilisi kasvatusnippe Reet aga kasutanud pole, et Oliver nii julgeks sirguks. „Mingisugust salaretsepti ma kasutanud küll pole, ta on pere noorim laps, hoitud ja armastatud. Ta on selline emme poja, keda ma olen üksi kasvatanud, ja me teeme hästi palju kõike koos,” tõdeb Reet.

Oliver jagab soovitusi toreda lapse saamiseks

Enne, kui jõudsin emalt järgmise küsimuse küsida, kinnitasin, et Oliver on väga julge ja armas poiss, ning siis otsustas Oliver ulatada mulle abikäe, küsides vahele, kas mina tahaksin ka omale sellist last. Seletasin, et kunagi sooviksin kindlasti, uurides, kas ta oskab mulle soovitusi jagada, kuidas mul õnnestuks selline vahva laps saada.

Seejärel avaldas Oliver viisi, kuidas endale seesugune laps kasvatada: „Ehita endale mingi seeme, mis kasvatab Oliveri. Seemne pead sa ise lihtsalt ehitama, puidust. Siis tuleb seeme mulda istutada ning kasvabki väike Oliver,” jagas poiss õpetussõnu.

Oliveri ema sõnul on Tõrva väga hea paik lastel koolis käimiseks. „Siin on aktiivsetel noortel palju võimalusi, kuidas end arendada. Puudust oleme tundnud vaid kunsti poole pealt, aga võib-olla pole me ka ise piisavalt otsinud, sest mu teine poeg joonistab superhästi.

Lastega on mul ka väga vedanud, ma pole nendega kunagi kodus pidanud õppima, lihtsalt kuidagi tulevad head tulemused,” rõõmustab Oliveri ema.

Lisaks meeletule lavakogemusele ning uutele sõpradele pälvis Oliver kiidusõnu ka mitmetelt Eesti tuntud inimestelt. Nii Hannes Võrno kui ka Ott Lepland olid ühel nõul, et just Oliver peakski olema aasta meelelahutaja tiitli omanik.

Võidutiim sai oma annete edasiarendamiseks 10 000 euro suuruse stipendiumi. Kuhu aga Oliveri pere selle raha suunab, ei osanud ema veel täpselt öelda. Loodetavasti suudab Oliver oma andekuse rakendada tulevikus endale meelepäraselt ja miks mitte võiks tuleviku väiksed hiiglased näiteks presidente pähe õppides jätta meelde ka tema nime.

Allikas: Helme Kihelkonnaleht