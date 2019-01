Vaikse jälgija lahkumine

Ehkki Ilmar oli sündinud Tal­linnas ja temast oleks võinud saada hea keskmaajooksja – sörkis ta hea meelega veel vanemas põlveski –, oli üks tema suuri lemmikteemasid hoopis metsavendlus. Kui õnnelikult kurb ta oli, kui veel mõne toonaste sündmuste elava tunnistajaga jutule sai. Ja seekord oli saatus tema poolt: koos Virkko Lepassaluga koondasid nad metsavendade lood raamatuks “Wabariigi viimased sõdurid”.

***

Ilmaril oli suur oskus väheolulist mitte märgata. Kord oli ta kaotanud lugejate kirjad, mida sel ajal ikka veel toimetusse laekus. Mehe mure tõusis juba nii suureks, et kolleegid asusid appi otsima. “Vaata sahtlisse!” hüüdis üks heledam naishääl. “Mu laual polegi sahtleid!” vastas Ilmar sisemise veendumusega. Mõne minuti pärast kõlas aga tema laua poolt tõdemus: “Näe, kurat, ongi sahtlid!”

Teinekord üllatas Ilmar aga ka iseennast. Nii rääkis ta loo, kuidas kord raadios intiimsuhete teemal üles oli astunud. “Olen parajasti raamatupoes ja kuulan raadiost, et keegi vanamees jahub seksi teemal,” pihtis Ilmar. “Kuulan veel natuke, ja siis saan aru, et see olen ju mina!”

***

Seesama mees istus ühel reedesel pärastlõunal, jalg üle põlve ja ajaleht põlvel, kui ma lugesin kolleegidele arglikult ette mõne luuletuse. Ei läinud mõnda tundigi, kui ta lehe kõrvale pani, prille kohendas, minult luuletuste paki kaasa küsis ja kirjastusse viis. Ning ei läinud mõnda nädalat, kui mulle kirjastusest helistati ning teoks sai mu esimene luulekogu. Tänud jõudku Sulle, Ilmar, järele ka sinna, kus Sa praegu viibid. Sa olid mees, kes märkas.

***

Paljudele tuli see ilmselt üllatusena, aga Ilmaril oli kuus last. Rõõmu kõrval tõi see ka üksjagu muret. Siis tõmbus ta oma töölaua kohal veelgi rohkem vimma. Aga ega ta sellest ülemäära kõnelnud, teiste mured jäid talle alati iseenda omadest olulisemaks.