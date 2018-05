Valgamaa tegusad koolinoored ehitasid saatanliku põgenemismaja

Asukohana sobis ideaalselt Helmes asuv vana kutsekooli ait-tislerkoda, hoone, kus praegu asub ka Helme kultuuriait. Vallavalitsusel polnud aastaid tühjalt seisnud ruumide kasutuselevõtmise vastu midagi.

Rituaali lugu



Helme kutsekooli ajal töötas seal üks salapärane ja veider härrasmees, kes rääkis jutte kuradi tulemisest ja saatanlikest rituaalidest. Kõik pidasid teda hulluks, aga kas see oli nii?



Surres jättis härrasmees maha kirja, milles kirjutab, et teie, tema ainsad järeltulijad, olete need, kes suudavad rituaalini jõuda.



Põgenemismajas tuleb leida tee läbi takistuste ja mõistatuste iidse püha rituaalini, millel on ainult üks eesmärk – kutsuda välja kõikvõimas saatan.



Tee rituaalini hõlmab takistusi, ülesandeid ja mõistatusi, mille lahendamiseks tuleb kogu meeskonnaga pead kokku panna ning teha kaalukaid otsuseid.

Projektid tulevad appi

Mitu kuud käis tihe töö: planeerimine, idee ning loo viimistlemine, materjalide ost ja kohalevedu, erinevate konstruktsioonide ehitamine, rekvisiitide valmistamine, mõistatuste loomine ja kõik muu.

Põgenemismaja valmis novembris ning seniajani on seda külastanud kümneid gruppe. Talvel olid uksed lukus, et täiendusi teha, kuid aprillis läks asi jälle täistuuridel käima.

Loe veel

„Rituaal pakub lisaks külastajatele adrenaliini ka meile endile, kuna loodavad konstruktsioonid juba niigi kõledates ruumides panevad tööle fantaasia ning nõuavad külma närvi,“ ütleb Margo. Noored töötasid kamba peale kokku mitusada töötundi ja võib arvata, et kuldsete kätega koolinoored hiljem tööturul hätta ei jää.

„Lisaks tegijatele toob ettevõtmine kasu ka meie kodukandile. Rituaal toob siiakanti vaba aja veetmise võimalustesse värskust ning pakub loodetavasti kõneainet ka kaugematele külalistele,“ ütleb Margo.

Rituaali tarvis kirjutati suve hakul projekt noorte piirkondlike ideede Nopi Üles! programmi. Samuti pani ettevõtmisele õla alla Helme vallavalitsus.

Saladuskatte all ütlevad rituaalimeistrid, et ühe mõistatusena on loodud midagi suurejoonelist, midagi, mida sellisel kujul teadaolevalt kuskil Eestis ei leia. Mis see on? Teada saamiseks tuleb ise kohale sõita.

Kiika ka põgenemismaja kodulehele.