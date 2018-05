Valtu külaülikool sündis Rail Balticust üles ärritatud külades

KOMMENTAAR

Vahur Tõnissoo

Püüe kõrgendatud vaimsuse poole

Inimesed on ekslikud. Me ikka libastume, aga on väärtused, mis kannavad ja kehtivad igal ajal. Kui nende järgi elad, siis on tulemus – ma ei pea silmas raha – alati parem. Muide, siis on ka rahaga asjad korras. Mul tuleb oma töö tõttu päris sageli esineda põllumeestele nende maakonnaorganisatsioonides, konverentsidel, ka väiksemas ringis, ja ma olen alati neisse põiminud ploki põhiväärtustest, sellest, mis on kõige alus.

Eestis on põllumajanduses ülioluline, et saaks ühistegevuse korralikult käima. Näiteks ühistuline piimatööstus. Idee on väga hea – töödelda piim Eestis ja müüa see siis kõrge lisandväärtusega toodetena maha. Kõik saavad loogikast aru, aga kokku leppida on nii raske. Praegu läheb Eestist 23 suurt rekatäit piima hoopis Leetu – 600 tonni iga päev.

Kuidas saavutada üksmeel? Koostöö üksteisele edueelduste loomisega? Eetiline aluspõhimõte on: aita teist nii palju kui võimalik, ja kui sul pole võimalik aidata, siis ära tee vähemalt kellelegi halba. Kujutate ette, et olen seda kaks aastat rääkinud ja nüüd on nii, et kui keegi nõupidamisel taas hakkab kedagi maha tegema, siis leidub ikka seltskonnas inimene, kes meelde tuletab, et meil oli selline kokkulepe: kui me aidata ei saa, siis me vähemalt ei tee kellelegi kahju. Selle koha peal tekib paus ja minnakse konstruktiivsemalt edasi. Mõjub.