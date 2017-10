Värske Baltikumi noor kunst astub rinnakuti. Hääleta oma lemmiku poolt!

Tutvu uute tuultega Baltikumi kunstimaastikul ning vali oma lemmik! 79 Eesti, Läti ja Leedu noort kunstnikku võistlevad omavahel Baltikumi Noore Kunstniku Auhinna 2017 konkursil, mille raames valitakse žürii- ja publikulemmik.

Avalik hääletus toimub oktoobrist 9. novembrini http://balticyoungartistaward.eu kodulehel. Konkursist võtavad osa Eesti, Läti ja Leedu kunstiakadeemiate selle aasta lõpetajad.

Konkurss annab hea võimaluse saada ülevaade Baltikumi kunstimaastiku värskematest suundumustest. Traditsioonilisemate tehnikate nagu maal, joonistus, graafika ja skulptuur kõrval leiab videoid, installatsioone, performanceid. Lisaks hääletamisvõimalusele leiab teoste juurest info, mis väljendab kunstniku seisukohti ning teoste sünnilugu, aidates paremini mõista kunstimaailma.

Hääletades oma lemmiku poolt toetad noori kunstnikke. Publiku lemmikule on ette nähtud 500 euro suurune auhind. Lisaks veebihääletusele valib rahvusvaheline žürii konkursi üldvõitja, kes pälvib rahalise preemia 2000 eurot ja võimaluse osaleda 2018. aastal ArtVilniuse kunstimessil, Tallinn Art Weekil ning luua personaalnäitus Läti Rahvuslikus Kunstimuuseumis. Mõlemad auhinnad antakse üle Läti Rahvuslikus Kunstimuuseumis auhinnatseremoonial 2017 aasta novembris.

“Noores kunstis on enneolematu julgus ja isepäisus, täiesti teistmoodi energia, mis ajapikku muundub väga selgekäeliseks käekirjaks ja saab kaalu juurde tehniliste oskuste kinnistumisega. Väga hea meel on olla selle protsessi juures, märgata ja toetada juba varakult tulevasi staare” kommenteerib konkursi üks korraldajatest ja zürii liige Andra Orn.

Baltic Young Artist Award on teistkordselt toimuv konkurss, mis on Baltikumi kunstimaastikul ainulaadne. Eesmärk on anda hoogu noorte kunstnikke professionaalsele tegevusele ning pakkuda kunstihuvilistele ühtset ja terviklikku võimalust avastada talente Eestist, Lätist ning Leedust.

Konkursi korraldab kunstikeskkond NOAR.eu koostöös Läti Kaasaegse Kunstimuuseumi Fondiga (Latvian Museum of Contemporary Art Foundation) ning Eesti, Läti ja Leedu kunstiakadeemiatega. Sellel aastal kuuluvad žüriisse Baltikumi ja rahvusvahelisel kunstimaastikul tegutsevad Milja Liimatainen (Kiasma, FI), Kaspar Vanags (LMoCAF/ABLV Foundation, LV), Aušra Trakšelyte (Vilniuse Kunstiakadeemia, LT), Helena Demakova (LMoCAF/ /Boris and Inara Teterev Foundation, LV), Andris Vitolinš (Läti Kunstiakadeemia, LV), Keiu Krikmann (Eesti Kunstiakadeemia, EE) ning Andra Orn (kunstikeskkond NOAR.eu, EE).