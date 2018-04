Värske kodumaine film kinodes: „Portugali“ tehti peaaegu kolm aastat

Rõõmustas hea meeskond, head partnerid. Produtsent Tiina Savi, kes suutis seda madalaeelarvelist filmi imekombel ohjata, ja muidugi Allfilm ning produtsent Ivo Felt, kes hea asja ära tundis ning selle produktsiooni oma tiiva alla võttis.

Kurvastas see, et ma kogu aeg arvasin, et osa võtteid toimub ikka Portugalis ka, aga sinna mind kaasa ei võetud – nii et mul on siiani Portugalis käimata. Seega kui te küsite, et mis on minu Portugal, siis – minu Portugal, s.t igatsus ongi Portugal, kus ma pole veel käinud, mida ma pole veel näinud, kellega ma pole veel tuttavaks saanud.

Mirtel Pohla ja Margus Prangel filmis “Portugal”. Allfilm

Aga nagu mainib Veikko Täär etenduses “Mehed”: “Unistused ongi sellepärast unistused, et nad jäävadki unistusteks. Eesmärke võib saavutada.”

” Montaaž teeb filmist kolmandiku, kui mitte poole.

Möödunud aasta augustis sai Lauri Lagle alles valmimisjärgus film “Portugal” peapreemia ühel maailma tugevaimaks peetaval filmifestivalil Locar- nos.** Mis oli teie meelest see “Portugali” olulisim nõks, mis žürii ära võlus?

Ma arvan, et see võtmesõna on “üllatav”. Tihtipeale oskab paljunäinud žürii juba ette aimata, mis järgneb millele ja milliseid võtteid kasutatakse publiku peal. Lauri on nii režissööri kui lavastajana omanäoline ja oma teemakäsitlustes üllatav.

Olles ise suurepärane näitleja, oskab ta ka lavastajana näitlejaid “õige kraadiga” mängima saada. See ongi, ma arvan, “Portugali” edu võti.

Kas “Portugal”, mis täna kinodesse jõuab, on seesama, mis tundus sündivat võtteperioodi jooksul?

Montaaž teeb filmist kolmandiku, kui mitte poole. Mida esile tõstetakse, mis välja jääb, kuidas ja mis lõpuks mõjule pääseb – see kõik oleneb montaažist.