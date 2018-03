Veealuse looduse müstikast Vene tsaariperekonna huku üksikasjadeni

Dokumentaalfilm “Nokia – mobiil, mis ühendab inimesi” vaatleb lähemalt, kuidas kohalik ettevõte kasvas telerite tootjast globaalseks uue tehnoloogia ettevõtteks. Kiire edu kindlustasid nii juhused, vaist kui ka uued ideed. Eestis sai Nokiast ju väga kiiresti põhjanaabrite pea müütilise edukuse sümbol.

Naistepäevanädalaks valitud dokk “Beebivabrik” heidab pilgu tehase põhimõttel töötavale sünnitusmajale, kus ometi ei puudu hoolivus ja inimlikud tunded.

“Beebivabriku” sündmuspaigaks on Filipiinide pealinnas Manilas tegutsev sipelgapesana kihav sünnitusmaja, kus igal ööpäeval tuleb ilmale sadakond last. Riikliku haigla patsiendid on pärit riigi vaesematest elanikekihtidest, privaatsete perepalatite asemel on suurtes ruumides reas sadakond voodit, kuid emaduse õnn ja ühtekuuluvustunne panevad naised kõiki ebamugavusi unustama.